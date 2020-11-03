Це найбільша для букмекера ставка на перемогу політика і третя найбільша ставка в принципі.

Невідомий клієнт букмекера Betfair з Великобританії поставив 1 млн фунтів ($1,29 млн) на перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США.

Читайте такожТрамп проти Байдена: політолог розповів, у чому головна інтрига виборів у США Це найбільша для букмекера ставка на перемогу політика і третя найбільша ставка в принципі, повідомляє kommersant з посиланням на CNN Business.

Ставка майже вдвічі більша за попередній рекорд для політичних подій: в 2016 році клієнт Betfair поставив 555 тис. фунтів на перемогу Дональда Трампа. Той, хто поставив у разі перемоги Байдена на виборах отримає 1,54 млн фунтів (понад $1,98 млн з урахуванням суми ставки).

Ставки на результати виборів в США здобули популярність у Великобританії на тлі відсутності великих спортивних заходів через пандемію коронавірусу. Букмекери приймали ставки в тому числі на номінації кандидатів від партій. У лютому, після праймеріз в Нью-Гемпширі, коефіцієнт ставки на номінацію Байдена досягав 100. У США ставки на політичні події заборонені постановою Верховного суду від 2018 року.

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Автор: УНІАН