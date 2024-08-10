Сам Трамп у відеозверненні нічого не згадав про проблему з літаком.

Літак Дональда Трампа в п'ятницю ввечері здійснив аварійну посадку на шляху до штату Монтана, через технычну несправність. Про це пише NBC News із посиланням на Секретну службу США.

Так, у п'ятницю Трамп вилетів у Бозмен, штат Монтана, щоб узяти участь у передвиборчому мітингу. Однак у польоті в літака виникли технічні проблеми, і борт приземлився в аеропорту Біллінгса.

При цьому, як заявила Секретна служба, технічна несправність літака не пов'язана з будь-якою проблемою безпеки.

Відео дня

Згодом передвиборчий штаб оприлюднив відеозвернення Трампа після приземлення. У ньому він сказав, що радий бути в Монтані, напав на свою політичну суперницю, віцепрезидентку Камалу Гарріс, однак нічого не згадав про проблему з літаком.

Вибори у США - останні новини

Згідно з останніми соцопитуваннями, Камала Гарріс збільшила відрив від свого суперника Дональда Трампа в електоральних симпатіях американських виборців. Згідно з даними соціологів, Гарріс має 42% підтримки виборців проти 37% у Трампа. Таким чином, демократка збільшила свою перевагу порівняно з опитуванням Reuters/Ipsos 22-23 липня, яке показало, що вона випереджала Трампа на 37-34%.

Також раніше стало відомо, що Камала Гарріс і Дональд Трамп домовилися про дебати і призначили дату. Місцем проведення стане телеканал ABC, дебати відбудуться 10 вересня.

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