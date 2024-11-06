Втім, у Камали Гарріс зберігається арифметична можливість перемогти у всіх цих штатах.

Республіканець Дональд Трамп лідирує у всіх "хитких" штатах. Голоси у цих семи штатах можуть стати ключовими у цій кампанії, пише BBC.

Станом на зараз Дональд Трамп перемагає в одному із семи "хитких" штатів - Північній Кароліні - і обходить Камалу Гарріс у шістьох інших. Північна Кароліна відправляє до результатів Трампа 16 голосів виборців.

В решті шести штатів - Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Вісконсіні та Пенсільванії - підраховано від кількох до більш ніж 90% голосів, і Трамп скрізь виграє у Гарріс, хоча арифметична можливість перемогти у всіх штатах у неї залишається.

Відео дня

Шість "хитких" штатів, що залишилися, дають кандидатам у сумі 77 голосів виборців. Зараз у Трампа вже 230 із 270 потрібних для перемоги голосів, у Гарріс - 210.

Вибори президента США - результати

Результати президентських виборів у США 2024 року поки що залишаються невизначеними, оскільки підрахунок голосів триває в ключових штатах.

Камала Гарріс і Дональд Трамп ведуть запеклу боротьбу за 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Серед штатів, які можуть визначити результат виборів, є такі важливі для обох кандидатів штати, як Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин і Аризона. Попередні результати свідчать, що обидва кандидати мають шанси на перемогу, але більшість "хитких" штатів ще не завершили підрахунок​.

Вас також можуть зацікавити новини: