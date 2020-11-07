Байден пообіцяв, що "безжальної" політики Трампа як у країні, так і в Білому домі не буде.

Кандидат у президенти США Джо Байден висловив упевненість, що невдовзі його перемога на виборах буде оголошена. Він закликав до спокою й терпіння в час емоційної напруги й регулярних погроз Трампа щодо оскарження результатів голосування у суді.

Про це йшлося у черговому зверненні Байдена, цитує CNN.

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«Цифри показують нам ясну й впевнену картину. Ми збираємося виграти перегони», – заявив Байден.

Він зауважив, що не вестиме політику «безжальної війни» Трампа (зокрема й у Білому домі), а збирається зайнятися подоланням пандемії в країні та відновленням економіки.

«Ми маємо пам’ятати: мета нашої політики – не тотальна, безжальна і безкінечна війна. Ні. Мета нашої політики не в тому, щоб роздмухувати багаття конфлікту, а долати проблеми. Щоб гарантувати справедливість. Дати всім шанс», – сказав він.

Нагадаємо, вчора стало відомо про перемогу Байдена у двох ключових штатах США, що роблять його перемогу майже гарантованою.

Наступ Трампа на оголошення результатів виборів президента США

Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США: "Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)".

Раніше Трамп закликав зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, а його конкурент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден – врахувати кожен голос.

Наразі продовжується підрахунок голосів.

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Автор: Яна Ставська