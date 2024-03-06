Зазначається, що політика Трампа на тлі напруженості у світі може спровокувати торговельну війну.

Переобрання Дональда Трампа президентом США може стати найбільшою загрозою для світової економіки. Головна проблема криється в тому, що протекціоністська торговельна політика США "стане більш жорсткою".

Економіст Нуріель Рубіні попередив, що перемога Трампа на другому президентському терміні може призвести до "ще більшої дестабілізації" світової економіки. За його словами, це відбувається на тлі наявної геополітичної напруженості: війни в Україні та в секторі Гази, а також потенційної холодної війни між США і Китаєм, яка може вибухнути наприкінці десятиліття.

Найбільший ризик руйнування пов'язаний з економічною політикою Трампа, вважає Рубіні, яка може відкрити двері для цілої низки нових проблем.

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За президентства Трампа протекціоністська торгова політика США, безсумнівно, "стане жорсткішою", сказав Рубіні. Колишній президент уже заявив, що підвищить податки на американський імпорт з 2 до 10 %. Це може спровокувати торговельну війну між деякими з найважливіших партнерів Америки, що призведе до дедоларизації, хаосу в ланцюжках поставок і безлічі інших проблем, попередив він.

"Торгова війна призведе до зниження темпів зростання і збільшення інфляції, що робить її найбільшим геополітичним ризиком, на який ринки повинні зважати в найближчі місяці", - цитує Рубіні видання Business Insider.

Це обіцяє неприємності, зокрема, США, де економіка вже перебуває на хиткій основі. Згідно з останньою оцінкою Міністерства торгівлі, зростання ВВП у четвертому кварталі знизилося до 3,2%. Тим часом інфляція, як і раніше, перевищує цільовий рівень ФРС у 2%, а споживчі ціни в січні зросли на 3,1%.

Рубіні також стверджує, що президентство Трампа може призвести до ризику стагфляції. Це пов'язано з "негативною позицією" Трампа щодо зміни клімату, а також із вірогідністю того, що він замінить голову ФРС Пауелла "м'якшою та покірнішою людиною", яка може передчасно знизити відсоткові ставки та дозволити інфляції злетіти вище, вважає Рубіні.

Обіцяне Трампом скорочення податків також ризикує посилити боргову яму США. Згідно з аналізом Bank of America, за нинішніх темпів витрачання коштів США додають до боргу ще один трильйон кожні 100 днів.

"За високого рівня і зростання приватних і державних боргів це призведе до виникнення загрози фінансової кризи", - попереджає Рубіні. "Запропонована Трампом програма економічної політики зараз являє собою найбільшу загрозу для економік і ринків по всьому світу".

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