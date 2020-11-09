Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме підтримав Дональда Трампа.

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме заявив, що змушений піти у відставку на тлі критики на свою адресу після його заяв про "фальсифікацію" виборів у США та образливих слів на адресу обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Про це повідомляє DW.

"Вчора ввечері я вирішив піти, коли дивився на увесь цей наклеп і брехню, яку розповсюджували ЗМІ в Естонії", - заявив Хельме.

На його думку, естонські журналісти упереджено висвітлювали хід виборів у США.

Він також заявив, що "чесно розповів" про те, що вибори в Сполучених Штатах були сфальсифіковані, і тепер за це його вважають "великим злочинцем".

Хельме назвав Байденів "корумпованими типами"

У неділю, 8 листопада, він та його син, міністр фінансів і очільник Консервативної народної партії Естонії, Мартін Хельме підтримали не підкріплені доказами заяви Дональда Трампа про фальсифікації на виборах президента США.

"Немає сенсу говорити про жодну демократію чи правову державу, якщо результати виборів можна так просто, так нахабно і масово сфальсифікувати", - заявив Мартін Хельме. А Март Хельме, своєю чергою, назвав Джо Байдена та його сина Хантера Байдена "корумпованими типами".

Через це президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що "обидва міністри Естонської Республіки вирішили використати вагу своїх слів для нападів на нашого головного союзника". Вона зазначила, що такі заяви руйнують відносини із союзниками країни, які є основою її обороноздатності.

Розкритикував заяви Хельме і прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас. Він назвав їх безвідповідальними.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Олег Давигора