Штаб чинного президента США Дональда Трампа отримав низку письмових заяв, які свідчать про фальсифікацію на президентських виборах.
Читайте також"Трамп, іди, ти звільнений!": як у США відреагували на перемогу Байдена (відео, фоторепортаж)Про це Трамп написав у своєму акаунті в Twitter.
На його думку, етап підбиття підсумків виборів тільки починається.
«Ми спостерігаємо низку письмових свідчень про фальсифікації виборців. У нас є історія виборчих проблем у цій країні. У Пенсильванії був наказ, як аутентифікувати поштові бюлетені, тому якщо в системі виникає проблема з аутентифікацією, це серйозно вплине на всі вибори», – зазначив він.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Ведучий американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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