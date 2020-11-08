На його думку, етап підбиття підсумків виборів тільки починається.

Штаб чинного президента США Дональда Трампа отримав низку письмових заяв, які свідчать про фальсифікацію на президентських виборах.

Читайте також"Трамп, іди, ти звільнений!": як у США відреагували на перемогу Байдена (відео, фоторепортаж)Про це Трамп написав у своєму акаунті в Twitter.

На його думку, етап підбиття підсумків виборів тільки починається.

«Ми спостерігаємо низку письмових свідчень про фальсифікації виборців. У нас є історія виборчих проблем у цій країні. У Пенсильванії був наказ, як аутентифікувати поштові бюлетені, тому якщо в системі виникає проблема з аутентифікацією, це серйозно вплине на всі вибори», – зазначив він.

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Автор: Катерина Шварц