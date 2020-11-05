Унаслідок обстрілу пошкоджено вікно та обшивка будинку.

В Огайо (США) невідомі відкрили вогонь по будинку, у вікні якого було вивішено плакат з написом «Dump Trump» (Трампа на звалище).

Про це повідомляє The Hill.

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Інцидент стався вранці у середу. Поліція округу вже відкрила справу.

Як розповів мешканець дому, невідомий зайшов на приватне подвір’я і поцупив табличку проти Трампа. А потім він сфотографував будівлю і залишив у поштовій скриньці агітаційні листівки за чинного президента.

Правоохоронці знайшли на місці події дві гільзи від дробовика. Унаслідок обстрілу пошкоджено вікно та обшивка будинку.

З завершенням голосування за президента США країну охопили протести. Одні громадяни вимагають якнайшвидшого підбиття підсумків, інші виходять на вулиці з гаслами руху Black Lives Matter.

Так, цієї ночі через хвилю демонстрацій у Портленд ввели Нацгвардію, а 4 листопада під Білим домом сталася різанина, серед її учасників були представники протрампівської правої організації.

Вибори в США: що відомо

Станом на ранок 5 листопада кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати всього шість голосів для перемоги на виборах президента США. Він набирає 264 голоси, в той час як у Дональда Трампа – 214 голосів.

Підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: Яна Ставська