Потерпілі звинувачують у нападі представників руху "Black Lives Matter".

У США унаслідок ножового нападу під Білим домом постраждали чотири людини.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на поліцію.

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Правоохоронці кажуть, що інциденту передувала суперечка між потерпілими й трьома підозрюваними. Громадян з ножовими пораненнями госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

Жертви стверджують, що представляють крайню праву організацію, котра підтримує на виборах Дональда Трампа. Водночас нападниками, з їхніх слів, є протестувальники руху Black Lives Matter, однак офіційно цю інформацію не підтверджують.

Місце злочину знаходиться у кількох кварталах від Білого дому, у шести кварталах від нападу відбувалась чергова акція протесту руху Black Lives Matter.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: Яна Ставська