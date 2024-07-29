Якщо Трамп повернеться в Білий дім, то Брюссель застосує тактику "батога і пряника".

Брюссель розробляє двоетапну торговельну стратегію для боротьби з Дональдом Трампом. Йому запропонують угоду, якщо він виграє другий президентський термін, і цілеспрямовані заходи у відповідь, якщо він введе каральні мита.

Газета Financial Times пише, що чиновники ЄС вважають підхід "пряника і батога" найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи в розмірі 10%, що може скоротити експорт ЄС приблизно на 150 мільярдів євро на рік.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа після перемоги на виборах, але до вступу на посаду, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би закуповувати у великих кількостях. Якщо переговори про поліпшення торгівлі не матимуть успіху і Трамп запровадить вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складає списки імпортних товарів, які обкладуть митами в розмірі 50% і більше.

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Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, сказав, що він сподівається, що обидві сторони зможуть уникнути повторення "конфронтації" минулих років. Він закликав до "спільного підходу" і заявив, що Брюссель відкритий для "цільових угод" щодо скорочення дефіциту в торгівлі товарами на суму 156 мільярдів євро.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року ЄС імпортує великі обсяги скрапленого природного газу, щоб замінити поставки з Москви. Дефіцит США за президента Джо Байдена залишається стабільним і у 2023 році сягне 156 мільярдів євро.

Однак чиновники ЄС попереджають, що істотно збільшити експорт зі США складно, оскільки він менш цінний, ніж експорт з ЄС. Домінують сировинні товари, тоді як основними статтями експорту ЄС є фармацевтика, авто, дорогі харчові продукти та напої, як-от шампанське.

Економіка ЄС також зростає трохи менше ніж удвічі швидше, ніж економіка США, що знижує попит.

Ян Хатціус, головний економіст Goldman Sachs, нещодавно передбачив, що тарифна війна завдасть більшої шкоди ЄС, ніж США. Вона обійдеться в 1% ВВП ЄС порівняно з 0,5% ВВП США. Однак вона також збільшить інфляцію в США на 1,1% порівняно з 0,1% в ЄС.

Політика Трампа під час його першого терміну

Перший термін Трампа з 2017 по 2021 рік був болючим для ЄС. Після того як 2018 року Трамп запровадив тарифи на 6,4 мільярда євро на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн з міркувань нацбезпеки, Євросоюз відповів ребалансувальними тарифами на суму 2,8 мільярда євро.

Розробляючи ці заходи, Брюссель вважав за краще піти на поводу в основних виборців Трампа, ввівши масштабні мита на віскі, мотоцикли Harley-Davidson і моторні човни.

Під час першого терміну Трампа Брюссель уклав угоду щодо лобстерів - основного продукту штату Мен, який Трамп сподівався виграти в президентських перегонах 2020 року. Експорт страждав через угоду про вільну торгівлю між ЄС і Канадою, яка знизила ціни на канадських молюсків.

Відповідно до правил глобальної торгівлі ЄС знизив тарифи на імпорт живих і заморожених омарів зі США, а також усіх інших країн, які не уклали торговельну угоду. У відповідь США вдвічі знизили тарифи на низку товарів, включно з кришталем і запальничками. Далі пішли угоди щодо яловичини та сої, щоб заспокоїти виборців Трампа на Середньому Заході.

Проте щорічний дефіцит торгового балансу США збільшився до 152 мільярдів євро у 2020 році зі 114 мільярдів євро у 2016 році, коли Трамп переміг на виборах.

Вибори президента у США - останні новини

На початку листопада поточного року в США мають відбутися президентські вибори.

Наприкінці червня відбулися дебати Джо Байдена і республіканця Дональда Трампа. На думку багатьох аналітиків, нинішній президент США провалив дебати. 21 липня Джо Байден заявив, що знімає свою кандидатуру з майбутніх виборів. Замість себе Байден запропонував Камалу Гарріс, яка помітно наростила загальний рейтинг довіри серед американців.

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