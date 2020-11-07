Напередодні парламентських виборів грузинські правоохоронці відкрили справу за статтею про спробу повалення влади.
Про це йдеться на сайті Служби державної безпеки.
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У Службі кажуть, що отримали інформацію про план «певних осіб» повалити уряд силовим шляхом – створенням мобільних груп з екс-військових та правоохоронців – у випадку небажаного результату на виборах.
У рамках слідства опитали свідків та допитали одного з членів уряду, який надав поліції список груп, яких деякі політики хотіли націлити під час виборчої кампанії.
Розслідування триває.
Парламентські вибори у Грузії пройшли 31 жовтня. Напередодні чинна влада країни відмовила українським спостерігачам-депутатам у в’їзді, оскільки ті не приховували своєї політичної симпатії Саакашвілі.
Партія «Єдиний національний рух», яку пов’язують з екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, за даними екзит-полів 1 листопада, посідає на виборах друге місце, тоді як провладна «Грузинська мрія» забирає найбільше голосів. Однак обидві політичні сили та ще 7 партій проходять до парламенту.
Раніше представники «ЄНР» заявляли, що пропонуватимуть на посаду прем’єра Міхеїла Саакашвілі у випадку своєї перемоги 31 жовтня. Офіційний Тбілісі у відповідь нагадали, що проти колишнього глави держави відкрито низку кримінальних справ.
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