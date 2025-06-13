Перерахунок голосів відбудеться на 13 дільницях.

У Польщі перерахують голоси на виборах президента. Верховний суд дозволив перерахунок на деяких виборчих дільницях.

Як повідомляє Polsatnews, таке рішення було ухвалено у відповідь на протести щодо порушень на деяких виборчих дільницях під час голосування. Перерахунок голосів відбудеться на 13 дільницях.

Зазначається, що перерахунок голосів призначено "для визначення кількості голосів, дійсних для кожного кандидата на посаду Президента Республіки на голосуванні, що відбулося 1 червня 2025 року на кожній з вищезазначених дільниць". Верховний суд проведе перерахунок голосів у зазначених комісіях "за допомогою судового сприяння компетентних районних судів", йдеться в матеріалі.

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Що передувало

Як розповідає Polsatnews, після того, як було оголошено результати другого туру президентських виборів, у ЗМІ з'явилися повідомлення про "аномалії" після підрахунку голосів на деяких дільницях. До прикладу, на одній з дільниць у Мінську Мазовецькому поміняли місцями результати кандидатів, повідомила міська влада.

"Аналогічна помилка була допущена на виборчій дільниці № 95 на вулиці Ставовій у Кракові, де змінили розподіл голосів, поданих у другому турі президентських виборів, в результаті чого там переміг Навроцький, хоча мав би перемогти Тшасковський. Розслідування у цій справі проводить Окружна виборча комісія у Кракові", – пишуть журналісти.

За даними ЗМІ порушення могли мати місце на кількох ділянках. Проте, як сказано в матеріалі, ці помилки не вплинули б на остаточний результат виборів. Різниця між двома кандидатами склала понад 369 тисяч голосів: Навроцький набрав 10 мільйонів 606 тисяч 877 голосів, а Тшасковський – 10 мільйонів 237 тисяч 286 голосів.

Вибори в Польщі

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Тоді до другого туру пройшли кандидати з протилежними поглядами – директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Вже 1 червня відбувся другий тур виборів. За його підсумками, новим президентом Польщі було обрано Кароля Навроцького. Він набрав 50,89% голосів.

Нещодавно новообраний президент Польщі заявив, що наразі він проти вступу України до Європейського Союзу. Він додав, що Польща має підтримувати Україну у конфлікті з РФ, але його країна також має свої інтереси.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що з приходом Навроцького до влади Польща не відмовиться від підтримки України.

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