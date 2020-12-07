Незадовго до закриття виборчих дільниць явка становила 31,84%, що є найнижчим показником із часів повалення комунізму в 1989 році.

На парламентських виборах у Румунії, які відбулися у неділю, 6 грудня, за даними екзитполів, дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирають приблизно однакову кількість голосів.

Результати екзитполу, проведеного інститутом CURS-Avangarde, свідчать про те, що соціал-демократи можуть отримати близько 30,5% голосів, повідомляє DW із посиланням на Reuters.

Національна ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Людовіка Орбана, за даними цього екзитполу, здобуває 29% голосів виборців.

Утім, за даними опитування, проведеного компанією INSOMAR, перемогу на виборах із результатом 32% голосів здобуває правляча PNL, у той час, як соціал-демократи отримують лише 28%.

Лідер PNL, чинний прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів".

Читайте такожНовообраний президент Молдови заявила про спробу "захоплення влади"

Своєю чергою лідер PSD Марсель Чіолаку заявив, що результати екзитполу показали оцінку румунами роботи чинного уряду.

За даними двох екзитполів, на третьому місці приблизно з 16% - еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus". Очікується, що ця політична сила готова буде створити коаліцію з PNL.

Також, за результатами екзитполу, прохідний бар'єр долає заснована лише у вересні 2019 року націоналістична, консервативна і антизахідна партія "Альянс за єдність румунів" (AUR). Вона, за прогнозами, отримує 5,2% голосів. На межі проходження у парламент ще кілька політичних сил.

Перші офіційні результати виборів очікуються в ніч на понеділок. За даними ЦВК Румунії, незадовго до закриття виборчих дільниць явка становила 31,84%, що є найнижчим показником із часів повалення комунізму в 1989 році і проведення перших незалежних президентських і парламентських виборів у 1990 році.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН