Члени комісії від опозиційних партій заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. На знак протесту вони покинули засідання.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії оголосила остаточні результати парламентських виборів і видала підсумковий протокол.

Як повідомляє «Ехо Кавказу», члени комісії від опозиційних партій заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. На знак протесту вони покинули засідання.

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Глава ЦВК Тамар Жванія зазначила, що представники опозиції не підписали підсумковий протокол й у 2016 році.

«Однак за підсумками тих виборів парламент працював», - заявила вона.

За підсумками парламентських виборів 2020 року найбільше місць в законодавчому органі отримала правляча партія «Грузинська мрія» - 90. Решта 60 місць розподілилися між 8 опозиційними силами: 36 мандатів у «Єдиного національного руху», п'ять - у «Європейської Грузії», по чотири мандати - у партій «Лело», «Стратегія Агмашенебелі», «Альянсу патріотів» і «Гірчі», у партії «Громадяни» - два мандати, а у Лейбористської партії - один.

Всі 8 опозиційних партій, які подолали прохідний бар'єр за підсумками першого туру, не мають наміру входити до законодавчого органу і відмовляються від своїх мандатів. Вони проводять протестні акції з вимогою дострокових виборів і відставки голови ЦВК Тамар Жванія. Щоб вирішити ситуацію, посольства США і ЄС провели вже два раунди переговорів між урядом і опозицією.

Згідно з Конституцією Грузії, президент Саломе Зурабішвілі після затвердження ЦВК підсумків виборів повинна в 10-денний термін призначити перше засідання нового парламенту.

Вибори у Грузії: що відомо

31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка.

До парламенту обирали 150 депутатів: 120 - за списками, і 30 - за мажоритарною системою. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

21 листопада в 17 мажоритарних округах Грузії відбувся другий тур парламентських виборів, на яких перемогли кандидати від правлячої партії. Представники опозиції відмовилися від участі в другому раунді виборчих перегонів, назвавши його фарсом, і закликали своїх прихильників не брати в ньому участь.

Опоненти влади періодично проводили масштабні протестні акції з вимогою дострокових виборів і призначення нової адміністрації ЦВК.

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Автор: Тамара Отовська