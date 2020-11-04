Клімкін пояснив складність американської виборчої системи.

Під час цьогорічного голосування на президентських виборах в США вже встановлено три рекорди.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З точки зору явки на виборах – це мегарекорд. З точки зору як голосували до – абсолютний рекорд. І третій рекорд – ті, що голосували письмово", - перерахував він.

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За словами Клімкіна, порахувати явку у США не дуже просто.

"У Техасі люди заїжджають і голосують, як у "МакДональдз". В інших штатах такого немає. Штати Індіана і Кентуккі закриваються о 18:00, інші штати – о 19:00. Вся система – це представники штатів. Але є два штати – Небраска і Мен – де голосують по округах", - розповів екс-голова МЗС.

Попередні результати виборів у США можна подивитися за посиланням.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: Юрій Годован