Однопартійці Трампа занепокоєні зовнішньополітичними позиціями Джея Ді Венса, відсутністю досвіду та нездатністю розширити республіканську коаліцію.

Деякі республіканці у Палаті представників Корнгресу США критикують обрання колишнім президентом Дональдом Трампом сенатора Джея Ді Венса на посаду віце-президента, попереджаючи, що цей вибір не допоможе — а може нашкодити — шансам партії на перемогу в листопаді. Про це пише The Hill.

Видання зазначає, що республіканці висловлюють занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, відсутності досвіду та нездатності розширити республіканську коаліцію за межі бази Трампа.

"Безперечно, у Палаті представників Республіканської партії є багато прихильників Венса, особливо жорсткі консерватори, ... які віддають перевагу популістській точці зору "Америка на першому місці", яку підтримує кандидат у віце-президенти. І кампанія Трампа рішуче захищає цей вибір", - пише видання. Відео дня

Водночас законодавці-ветерани, помірковані та консерватори в стилі Рейгана, які підтримують потужну зовнішню політику, сказали, що набагато більше їхніх колег сумніваються щодо Венса.

"Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнець, здебільшого популіст. Він нічого не додає до перемоги Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один зі співрозмовників видання з Республіканської партії.

Інший зазначив, що "якби ви запитали багатьох людей у ​​цій будівлі, 9 із 10 з нашого боку сказали б, що це неправильний вибір, він єдина людина, яка може завдати серйозної шкоди".

Третій республіканець у Палаті представників сказав, що "існують серйозні розбіжності" щодо Венса, і якщо Трамп не переможе демократку Камалу Гарріс у листопаді, виною тому буде вибір Трампа на посаду віце-президента.

Вибори у США: останні новини

Напередодні Камала Гарріс офіційно заявила, що балотуватиметься на пост президента США. Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому акцентується на юридичних проблемах експрезидента країни Дональда Трампа.

Також УНІАН писав, що Росія побоюється несподіванок на виборах у США та Франції. За даними The Washington Post, на Камалу Гарріс, якої росіяни майже не знають, дивляться з особливою тривогою.

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