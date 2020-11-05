У штабі Трампа вважають, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної можливості контролювати підрахунок бюлетенів.

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов до суду штату Джорджія з вимогою зупинити підрахунок голосів.

Про це повідомляє Associated Press.

Команда Трампа вважає, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної можливості контролювати процедуру відкриття урн з бюлетенями і їх підрахунок.

Як повідомляє Fox News, за результатами обробки 97% бюлетенів в Джорджії, Трамп набирає 49,8% голосів виборців, а Байден - 48,9% голосів. Переможець Джорджії отримає цінні 16 голосів.

Читайте такожЯвка на президентських виборах в США стала рекордною за 120 років

Раніше штаб Трампа подав позов про припинення підрахунку голосів в Мічигані і Пенсільванії.

За останніми даними, у Джо Байдена 253 голосів вибірників, а у Трампа - 213. Для перемоги необхідні 270 голосів.

Вибори в США

У США завершилося голосування на виборах. За попередніми результатами виборів, різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки-Дональда Трампа і Джо Байдена - мінімальна.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН