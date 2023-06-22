Проти Киличдароглу вже подано 28 позовів.

Головного конкурента президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах Кемаля Киличдароглу можуть відправити під суд у зв'язку зі зняттям недоторканності.

Як повідомляє видання Cumhuriyet, Киличдароглу, який програв вибори, не зміг пройти до парламенту, оскільки кандидат у президенти, який є головою виконавчої влади, не міг одночасно бути кандидатом у депутати. Таким чином, він втратив імунітет.

Як заявив адвокат Киличдароглу Джелал Челік, проти Киличдароглу вже подано 28 позовів, вони були передані в прокуратуру Анкари. Він пояснив, що деякі з справ у минулому були зупинені через недоторканність Киличдароглу, але тепер знову можуть бути відкриті.

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Згідно з аналізом журналістів, якщо зібрати всі відомі справи Киличдароглу, які зараз знаходяться в суді, то вони можуть призвести до 110 років позбавлення волі.

Водночас більшість позовів щодо Киличдароглу стосуються образ чинного президента Ердогана, а, за словами його адвоката, виступи з парламентської трибуни розслідуванню не підлягають.

При цьому видання зазначає, що ці позови можуть привести для Киличдароглу до заборони займатися політикою. Зазначається, що кожне покарання понад рік вже означає політичну заборону.

Вибори в Туреччині

14 травня в Туреччині відбулися чергові президентські вибори. За підсумками першого туру жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів. 49,52% виборців віддали голоси Ердогану, 44,88% – його ключовому опоненту Кемалю Киличдароглу. При цьому багато експертів прогнозували перемогу саме супернику Ердогана.

28 травня Ердоган і Киличдароглу зустрілися в другому турі виборів і Ердоган переміг з невеликою перевагою - він набрав 52.24% голосів, а Киличдароглу – 47,76%.

Коментуючи результати виборів, Киличдароглу назвав виборчий процес у країні найбільш несправедливим за останні роки.

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