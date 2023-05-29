Він назвав правління Ердогана "авторитарним режимом" і констатував, що у народу Туреччини з'явилася воля до його зміни.

Лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу, який поступився чинному президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану на виборах, назвав виборчий процес в країні найбільш несправедливим за останні роки, пише Al Jazeera.

"Моя печаль пов'язана з труднощами, які очікують на країну. Всі засоби держави були мобілізовані для однієї політичної партії і лягли до ніг однієї людини", – заявив Киличдароглу.

Він назвав правління Ердогана "авторитарним режимом" і констатував, що у народу Туреччини з'явилася воля до його зміни.

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Опозиціонер також подякував представникам своєї політсили - Альянсу націй - і виборцям, які "захищали урни для голосування і боролися з аморальним і незаконним тиском" і пообіцяв продовжити займатися політикою.

"Я завжди боровся за ваші права і справедливість, щоб вас ніхто не пригнічував, щоб ви могли жити в достатку, і я буду продовжувати це робити. ... Ми будемо залишатися в авангарді цієї боротьби до тих пір, поки в нашу країну не прийде справжня демократія", – сказав Киличдароглу.

Нагадаємо, увечері в неділю, 28 травня, після підрахунку 99,43% голосів Вища виборча рада Туреччини (YSK) оголосила про перемогу Ердогана в другому турі президентських виборів з перевагою в менш ніж 5%. Кандидат від опозиції Киличдароглу набрав 47.86% голосів, Ердоган – 52.14%

Вибори президента Туреччини - що потрібно знати

14 травня в Туреччині відбулися чергові вибори (парламентські і президентські одночасно). Вперше в історії країни за підсумками голосування не був визначений новий лідер, який обійматиме посаду президента країни наступні 5 років - жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів. 49,52% виборців віддали голоси Ердогану, 44,88% – його ключовому опоненту Кемалю Киличдароглу, решта кандидатів отримали менше 5% підтримки.

Після першого туру президентських виборів опозиція звинуватила Ердогана в небажанні передати владу мирним шляхом у разі програшу. Крім того, Киличдароглу заявляв про втручання Москви у виборчий процес.

28 травня Ердоган і Киличдароглу зустрілися у другому турі виборів. Сінан Оган, який вийшов перегонів, підтримав Ердогана, а націоналістичні сили – Киличдароглу.

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