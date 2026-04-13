Ми побудуємо більш гуманну Угорщину для кожного громадянина, - Мадяр

Очільник партії "Тиса" заявив, що першою його поїздкою стане візит до Польщі, щоб зміцнити тисячолітню польсько-угорську дружбу.

Очільник опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив перед тисячами своїх прихильників на площі Баттьяні в Будапешті та в своїй промові подякував їм за вибір. Його промову транслювали на Facebook-сторінці.

"Ми це зробили. Ми повернули собі нашу країну. Ми вибороли безпрецедентний мандат", - заявив Мадяр.

Він прогнозує, що його політична сила може отримати конституційну більшість у парламенті.

"Ніхто в історії демократичної Угорщини не здобував такої величезної перемоги", - наголосив очільник партії "Тиса".

Мадяр розповів, що після підрахунку 92% голосів "Тиса" має всі шанси отримати 138 із 199 місць у парламенті.

"Я дякую 3,3 млн людей, які проголосували за нас. Ми побудуємо більш гуманну Угорщину для кожного громадянина", - сказав він з трибуни своїм прихильникам.

Окрім цього, Мадяр також поділився своїми планами в новому статусі. Зокрема, він планує поновити та зміцнити, а за можливості й розширити співпрацю в рамках "Вишеградської четвірки".

"У цьому дусі моєю першою поїздкою стане візит до Польщі, щоб зміцнити тисячолітню польсько-угорську дружбу", - заявив він.

Також очільник партії "Тиса" додав, що друга його поїздка, ймовірно, відбудеться до Відня, а третя - до Брюсселя, щоб залучити кошти ЄС, на які має право угорський народ.

Петер Мадяр: біографія

Видання BBC Україна розповідає, що Мадяр народився 16 березня 1981 року в Будапешті в родині, яку можна назвати елітою суспільства. Його дід - Ереш Пал - суддя Верховного суду Угорщини та відома медіафігура цієї країни у 1970-80-х.

Хрещеним батьком Петера Мадяра був брат його бабусі, професор права одного з будапештських університетів Ференц Мадл, який вступить до партії "Фідес", а у 2000-2005 роках обійматиме посаду президента Угорщини.

Примітно, що батьки у Мадяра також юристи. Очільник партії "Тиса" закінчив елітну Піаристську католицьку школу у центрі Будапешта, а потім також почав вивчати право в університеті.

В 2005 році на вечірці Мадяр познайомився з 25-річною Юдіт Варгою, випускницею юридичного факультету університету Мішкольца, яка проходила стажування в одній із будапештських фірм.

Наступного року вони одружилися, а в 2009-му пара переїхала до Брюсселя, оскільки дружина Мадяра тримала посаду помічниці угорського депутата Європарламенту Яноша Адера.

В 2018 році Петер Мадяр з дружиною та трьома дітьми повернулися до Будапешту. Варзі запропонували посаду держсекретаря у справах Євросоюзу в адміністрації Віктора Орбана.

Вже в 2019 році вона отримала посаду міністра юстиції. Мадяр у цей час обіймав важливі пости у різних державних та пов'язаних з державою установах: очолював дирекцію з права ЄС в одному з держбанків, був гендиректором Центру студентських кредитів.

У березні 2023 року Петер Мадяр і Юдіт Варга оголосили про розлучення. Наприкінці березня 2024 року, Петер Мадяр опублікував зроблений у січні 2023 року, за два місяці до розлучення з Юдіт Варгою, запис їхньої розмови, в якій вона визнавала, що угорська влада перетворилася на мафіозну систему.

Варга заявила, що колишній чоловік шантажував її оприлюдненням їхньої розмови вже протягом року.

На початку квітня 2024 року Петер Мадяр оголосив, що він та його прихильники балотуватимуться до парламенту від партії "Повага та свобода" (угорська абревіатура – ​​TISZA, збігається з назвою річки Тиса, - прим. ред).

Зеленський та Мадяр: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський написав, що вітає Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Зеленський наголосив, що Україна готова до співпраці з сусідньою державою. Президент України заявив про готовність до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів. Зеленський додав, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі.

Також ми писали, що президент України згадав блокування Орбаном кредиту для України, пригрозивши дати адресу угорського прем'єра бійцям ЗСУ. У відповідь на це очільник партії "Тиса" публічно вимагав у Зеленського вибачень перед Орбаном та закликав Євросоюз розірвати відносини з Україною. Мадяр підкреслив, що жоден іноземний глава держави не сміє погрожувати жодному угорському громадянину.

