Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів

Президент України Володимир Зеленський привітав очільника партії TISZA Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах. Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", - написав Зеленський.

При цьому, президент України зауважив, що країна готова до співпраці з сусідньою державою.

"Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною", - додав він.

Зеленський наголосив, що Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими. На його думку, мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності.

Президент України заявив про готовність до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, "а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав свою поразку й підтвердив, що привітав лідера опозиції з перемогою на виборах. Примітно, що очільник партії "Тиса" Петер Мадяр написав, що мав телефонну розмову з Орбаном, під час якої прем'єр Угорщини його привітав. За словами Орбана, хоча поки й триває підрахунок голосів виборців, але "результати чіткі та зрозумілі".

Також ми писали, що низка європейських лідерів відреагувала на поразку Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Як зазначає CNN, ця новина в Брюсселі викликала величезне полегшення та зловтішне задоволення. Наприклад, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в соціальних мережах, що "Угорщина обрала Європу". Президент Франції Еммануель Макрон, який у минулому мав суперечки з Орбаном, заявив, що результати голосування свідчать про прихильність народу Угорщини цінностям Євросоюзу.

