Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати

На поточний момент оброблено більшу частину голосів.

В Угорщині після закриття виборчих дільниць стали відомі перші підсумки парламентських виборів. Згідно з попередніми даними перемагає опозиційна партія "Тиса", але далеко не з таким розгромним рахунком, як прогнозували соціологи. Відповідні дані є на офіційному сайті угорської виборчої комісії.

Оновлено 01:52: Після підрахунку 98,62% голосів "Тиса" претендує на 138 місць у парламенті.

Оновлено о 23:44: За результатами підрахунку 89,97% голосів "Тиса" продовжує утримувати більшість у 2/3 голосів у парламенті – 138.

Оновлено о 22:45: За результатами підрахунку 66,69% голосів "Тиса" утримує більшість у 2/3 голосів у парламенті – 137.

Оновлено о 22:15: За результатами підрахунку 45,7% голосів "Тиса" набирає більше 2/3 голосів у парламенті – 135.

Так, за партійними списками поки що перемагає блок "Фідес"-KDNP. Хоча вони набирають меншу кількість голосів виборців (41,99%), вони отримують більше депутатських мандатів (49). Натомість опозиційна "Тиса", маючи 49,43% голосів виборців, бере лише 36 мандатів. Ще 8 мандатів бере рух "Наша батьківщина", яка набрала 6,1% голосів виборців.

Однак в одномандатних мажоритарних округах ситуація інша. Там "Тиса" бере 92 мандати, а провладний блок "Фідес"-KDNP - лише 13. Інші партії не беруть жодного мажоритарного округа.

Таким чином, попередньо за результатами опрацювання 21% голосів виборців результати виглядають наступним чином:

"Тиса" - 128 депутатських місьць із 199;

"Фідес"-KDNP - 62 депутатських місць;

Рух "Наша батьківщина" - 8 місць.

Вибори в Угорщині: що треба знати

Як писав УНІАН, більшість опитувань напередодні парламентських виборів в Угорщині прогнозували поразку Віктора Орбана та його партії "Фідес". Головна опозиційна сила "Тиса" мала суттєву перевагу в голосах. Однак виборча система Угорщини надзвичайно складна і сильно вигідна правлячій партії. Вона поєднує мажоритарні округи з пропорційним розподілом місць за партійними списками, а також містить механізм перенесення голосів програлих кандидатів, що посилює перевагу переможця.

За роки правління Орбан радикально перекроїв виборчі округи, зменшив кількість депутатів з 386 до 199 і провів кілька коригувань, які критики називають шахрайством. У результаті в сільській місцевості, де сильна "Фідес", для перемоги потрібно значно менше голосів, ніж у великих міських округах. Навіть якщо опозиція набере більше голосів загалом, "Фідес" все одно має високі шанси зберегти більшість у парламенті або сформувати коаліційний уряд. Додатковим фактором на користь Орбана є контроль над приблизно 80% медіапростору країни.

