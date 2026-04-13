Глава МЗС Угорщини несподівано 'зник' після поразки Орбана на виборах, – ЗМІ

Сійярто не було поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки.

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого раніше звинувачували у тісних зв'язках з Росією та витоку конфіденційної інформації Кремлю, несподівано перестав з'являтися на публіці після поразки Віктора Орбана на виборах. На різке "зникнення" Сійярто звернули увагу журналісти видання 444.hu.

Так, журналісти зазначають, що Сійярто був відсутній поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки – хоча поруч з прем'єром було практично все керівництво партії "Фідес", а також багато членів уряду.

Також останній опублікований пост у Facebook від Сійярто був близько 16-ї години в неділю. У ньому він закликав прихильників "Фідес" брати участь у голосуванні. До цього він також опублікував фото, на якому разом із дружиною голосує на виборах.

Відео дня

Таким чином, Сійярто "мовчить" вже 19 годин.

Допомога Сійярто Москві

Раніше ЗМІ опублікували "злив" старої телефонної розмови Сійярто з Лавровим. З запису випливало, що під час засідань ЄС угорський міністр регулярно інформував Москву про хід обговорень і можливі рішення. Крім того, експерти стверджують, що угорські чиновники не просто "зливали" Москві всю внутрішню політичну кухню ЄС, а й координували з росіянами свої дії щодо блокування євроінтеграційних зусиль України.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, за результатами минулих виборів в Угорщині суперник Орбана Петер Мадяр здобув нищівну перемогу – його партія "Тіса" отримала 138 голосів у парламенті проти 55 у "Фідес" Орбана.

Водночас, коментуючи майбутні відносини Угорщини з Росією, Мадьяр визнав, що, можливо, доведеться йти на переговори з Путіним. Він також заявив, що енергетична залежність Угорщини від РФ швидко не зникне.

