Лавров інструктував Сіярто, як саме блокувати членство України в ЄС, - ЗМІ

Угорські урядовці діяли так, ніби вони були завербованими агентами Росії, кажуть фахівці.

Угорські урядовці не просто "зливали" Москві усю внутрішню політичну кухню ЄС, але й координували з росіянами свої дії щодо блокування євроінтеграційних зусиль України. Про це йдеться у публікації видання VSquare, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

До рук розслідувачів потрапили численні записи розмов міністрів закордонних справ Угорщини та Росії – Петера Сіярто та Сергія Лаврова. "Плівки" датуються 2023-2025 роками, і вже були підтверджені, як справжні.

"Угорщина, за всіх обставин, пропонувала Росії роль чогось на кшталт п'ятої колони в Брюсселі: Сіярто завжди прагнув зв'язатися з Лавровим і просити його поради (або дозволу) на вжиття заходів, невигідних для ЄС та України, але дуже вигідних для Москви", – пише VSquare.

Як вказує розслідування, головним інструментом, який Угорщина використовувала для блокування євроінтеграційних зусиль України, були права національних меншин в Україні.

Зокрема журналісти наводять епізод, коли у червні 2024 року Лавров і Сіярто телефоном узгоджували деталі того, як саме треба педалювати в Брюсселі тему прав нацменшин в Україні.

Коли Сійярто детально розповів Лаврову про те, як він вимагав від Брюсселя змусити Україну "повернути" угорській меншині "ті права, які ми вже мали", російський міністр повернув розмову до теми етнічних росіян в Україні та того, як невиконання вимог Кремля може затримати або зірвати процес вступу України до ЄС. Сійярто відповів, що повага до прав меншин є універсальним принципом, який регулює діяльність Ради Європи.

"Одного дня це ваша меншина, а наступного дня – наша" – відповів Сіярто.

Ще одним показовим моментом у телефонних розмовах Лаврова з Сіярто, на який звернули увагу розслідувачі, було прохання російського міністра надіслати йому копію рамкової декларації ЄС та України про обіцянку членства. Сам документ був публічним, і Лавров міг би отримати документ з відкритих джерел, але все одно попросив Сіярто надіслати його і отримав на це згоду.

Неназваний високопоставлений чиновник однієї із західних розвідок, з яким консультувалися розслідувачі, припустив, що в даному епізоді Лавров просто перевіряв межі того, як далеко Сіярто готовий зайти у допомозі Росії.

"Це майже як тест на лояльність, щоб оцінити готовність активу виконувати накази або виконувати завдання", – сказав чиновник.

Зв’язки Росії та Угорщини

Як писав УНІАН, раніше ЗМІ опублікували "злив" старої телефонної розмови Сіярто з Лавровим. Із запису виходило, що під час засідань ЄС угорський міністр регулярно інформував Москву про перебіг обговорень і можливі рішення. Такі контакти фактично дозволяли Москві роками бути неформально присутньою на переговорах Євросоюзу.

В Брюсселі затребували від Угорщини пояснень щодо контактів її урядовців з Москвою. Натомість словацький прем’єр Роберт Фіцо, теж відомий лояльністю до Москви, став на захист угорських колег.

