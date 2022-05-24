Прес-секретар російського диктатора заявив, що дипломат Бондарєв "пішов проти консолідованої позиції".

У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН в Женеві Бориса Бондарєва у зраді через його антивоєнну позицію та заяву про "деградацію МЗС РФ" та міністра Сергія Лаврова.

Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, пише пропагандистське "РИА Новости".

"Пан Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - заявив Пєсков.

Гучна відставка російського дипломата Бондарєва

Вчора радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв публічно засудив війну РФ проти України, подав у відставку та розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом з усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні успішного демократичного суспільства", - заявив Бондарєв.

Окремо Бондарєв розкритикував роботу російського МЗС, рівень брехні та непрофесіоналізму якого зростав з року в рік. В останні роки, зауважує дипломат, це набуло просто катастрофічного масштабу - "вибудувано систему, яка обманює сама себе". Міністра Лаврова дипломат назвав "ілюстрацією деградації МЗС РФ".

"Я навчався на дипломата і хотів би й надалі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі та йти згубним політичним курсом означає зраджувати свою Батьківщину. Не хочу та не можу цього робити. У зв'язку з цим я вирішив звільнитися", - підсумував Бондарєв.

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