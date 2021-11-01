Палій намагався кинути кілька запалених "коктейлів", проте його вчасно зупинив перехожий, вибивши пляшку з рук.

У Нью-Йорку (США) відвідувач кинув "коктейль Молотова" в магазин.

Як повідомляє міський пожежний департамент, правоохоронці затримали 38-річного Джоела Мангала за підпал бруклінського магазину 30 жовтня.

Сам підпал зафіксували камери спостереження. На відео видно, як чоловік біля входу в магазин підпалює і кидає в нього "коктейль Молотова". Запальна суміш потрапляє на прилавки, всередині починається пожежа. В цей час палій намагається кинути ще один запалений "коктейль", проте його зупиняє перехожий, вибиваючи пляшку з рук.

За словами рятувальників, швидке реагування пожежників дозволило своєчасно загасити вогонь і надати медичну допомогу одному потерпілому.

Видання New York Post пише, що чоловік нібито скоїв підпал в магазині після того, як посварився там з персоналом.

Раніше в центрі Києва в офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова". А в Росії двоє учнів хотіли закидати "коктейлями Молотова" школу і всіх розстріляти.

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Автор: Катерина Комолова