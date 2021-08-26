Можливого зловмисника вже затримали, з'ясували журналісти.

У центрі Києва атакували офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – метнули "коктейль Молотова".

Двері будівлі горіли, свідчить відео, яке опублікував Telegram-канал Ґрати.

За його даними, підозрюваного вже затримали правоохоронці.

Правоохоронці перевіряють інформацію про "коктейль Молотова", кинутий до дверей офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції в Києві.

"Ми перевіряємо цю подію, на місці працюють правоохоронці", – зазначили у відомстві.

Іншої інформації в поліції поки що не надали.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знаходиться за адресою вул. Інститутська, 21/8. Посаду омбудсмена з 15 березня 2018 року обіймає Людмила Денісова.

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Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк