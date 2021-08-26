У центрі Києва атакували офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – метнули "коктейль Молотова".
Двері будівлі горіли, свідчить відео, яке опублікував Telegram-канал Ґрати.
За його даними, підозрюваного вже затримали правоохоронці.
Правоохоронці перевіряють інформацію про "коктейль Молотова", кинутий до дверей офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції в Києві.
"Ми перевіряємо цю подію, на місці працюють правоохоронці", – зазначили у відомстві.
Іншої інформації в поліції поки що не надали.
Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знаходиться за адресою вул. Інститутська, 21/8. Посаду омбудсмена з 15 березня 2018 року обіймає Людмила Денісова.