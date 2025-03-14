Таке питання буде вирішено наступного тижня на саміті лідерів ЄС.

Угорщина готова фінансувати оборонні амбіції Європи, проте виступає проти використання для цього спільного боргу ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, передає Bloomberg.

За його словами, це питання, швидше за все, вирішиться наступного тижня на саміті лідерів ЄС, де очікують на "важкі" перемовини на цю тему.

У Bloomberg підкреслили, що законодавці Орбана закріпили у конституції, що для схвалення спільного фінансування ЄС Угорщині потрібна більшість у дві третини голосів в парламенті.

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"Хоча це не є проблемою для Орбана - він має необхідну більшість для ухвалення будь-якого закону - він заявив, що закликатиме законодавців проголосувати проти цього на сесії, яка має відбутися до початку саміту ЄС 20 березня", - додали у виданні.

Політика Угорщини - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто "наїхав" на Польщу через Україну. За його словами, ЄС та Польща намагаються зірвати перемовини щодо миру в Україні.

"Більшість світу - на чолі зі Сполученими Штатами та за участі Угорщини - прагне миру, тоді як 26 держав-членів ЄС, зокрема й Польща, проголосували у четвер за продовження війни. Шкода", - зазначив політик.

Водночас видання Bloomberg писало, що Європа готується вирішити проблему з Орбаном. Зокрема чиновники шукають способи обійти блокування прем'єр-міністром Угорщини допомоги для України.

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