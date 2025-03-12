В Європі праві та ліві нарешті зійшлися в думках: що Трамп зраджує Україну і весь європейський континент.

Європейський парламент розкритикував "миротворчу" політику президента США Дональда Трампа за те, що вона винагороджує російського агресора і фактично змушує Україну до певної форми капітуляції. Про це повідомляє Politico.

У декларації Європарламенту, підтриманій голосами понад 440 депутатів із 720, "рішуче засуджуються будь-які спроби шантажем керівництва України змусити його здатися російському агресору з єдиною метою — оголошення так званої "мирної угоди". У заяві також засуджено як "контрпродуктивні та небезпечні" нинішні спроби адміністрації Трампа "домовлятися про припинення вогню та мирну угоду з Росією через голову України та інших європейських держав".

Євродепутати вважають, що нинішні миротворчі зусилля США просто "винагороджують" російського диктатора Володимира Путіна за трирічну повномасштабну агресію проти України.

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Під заявою підписалися представники усього політичного спектру, представленого в Європарламенті – "зелені", соціалісти, демократи, ліберали, християнські демократи і навіть жорсткі праві.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, під час переговорів в Саудівській Аравії делегації України та США домовилися ініціювати негайне 30-денне припинення вогню на російсько-українському фронті. Тепер слово – за росіянами.

Тим часом в адміністрації Трампа заявили, що майбутня мирна угода включатиме зняття санкцій з Росії, в тому числі європейських. Також у Трампа кажуть, що обговорювали з Україною питання територіальних поступок.

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