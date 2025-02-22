Угорський прем'єр вважає, що Путін напав на "територію під назвою Україна".

Україна так і залишиться "буферною зоною" між НАТО та Росією, а її вступ в ЄС теж не гарантований. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи з промовою перед однопартійцями, пише The Washington Post.

Посилаючись на принцип консенсусу при розширенні ЄС, Орбан заявив, що питання про членство Україна в цьому союзі "вирішуватимуть угорці".

"Проти волі Угорщини та угорців, Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. Вступ України знищив би угорських фермерів, і не тільки їх, а всю національну економіку Угорщини", – заявив він.

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При цьому угорський прем’єр поставив під сумнів державність України, зазначивши, що Росія почала війну "навіть не проти України, а щодо території під назвою Україна". За його словами, Україна завжди "була буферною зоною між НАТО та Росією", але потім її "передали під егіду НАТО".

"Україна або те, що від неї залишиться, знову стане буферною зоною. Вона не стане членом НАТО", – сказав Віктор Орбан.

Інші нещодавні заяви Орбана

Як писав УНІАН, нещодавно Віктор Орбан висміяв заяву групи європейських країн про необхідність й надалі підтримувати Україну. За його словами, це є "сумним свідченням поганого брюссельського лідерства" і бажання "підтримувати вбивства":

Також днями Орбан поскаржився, що в ЄС "на столі" вже є план того, як замістити американську допомогу Україні, якщо США зійдуть з дистанції. За його словами, з Угорщини начебто вже хочуть отримувати по 500 мільйонів євро на рік.

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