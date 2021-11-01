Святкування проходило в провінції Нангархар.

В Афганістані бойовики, що представилися талібами, напали на людей, які включили музику під час святкування весілля.

Про це пише BBC.

В результаті нападу загинули дві людини, ще 10 осіб отримали поранення.

За словами очевидця, чотири пари проводили спільне весілля в провінції Нангархар. Вони отримали дозвіл від місцевого лідера Талібану на програвання музики.

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Представник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що двоє з трьох бойовиків були заарештовані, ведеться розслідування. Він заперечує, що бойовики діяли від імені ісламістського руху.

Музика в країні була заборонена з 1996 по 2001 рік, коли таліби були при владі. Офіційно в Афганістані такої заборони немає.

Захоплення влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Однак прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

18 вересня "Талібан" закрив Міністерство у справах жінок і замінив його департаментом, який у минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

Автор: Людмила Жерновська