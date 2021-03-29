Глобальна депопуляція - це нова загроза для існування, про яку ніхто не говорить.

На скільки ми повинні хвилювалися через глобальну депопуляцію? У деяких країнах Східної Азії рівень народжуваності близький до 1.0 або нижче. А ядро населення Європи скорочується. В США рівень народжуваності впав нижче рівня, необхідного для оновлення населення. В 2019 році він опустився до історично найнижчої позначки 1.7.

За підсумками 2020 року, швидше за все, цифра ще більше скоротиться через пандемію COVID-19, - пише на сторінках Bloomberg професор економіки Університету Джорджа Мейсона Тайлер Ковен. Багато бідних країн світу страждають від обвалу їхніх рівнів народжуваності з безпрецедентною швидкістю. До 2100 року, згідно з деякими прогнозами, зростання населення у світі буде практично нульовим.

Для тих, хто думає, що світ перенаселений і оповитий серйозними екологічними проблемами, можуть зрадіти цим новинам. Але, як зауважив економіст Робін Хансон, скорочення населення створює свою власну невблаганну логіку. Якщо кількість японців зменшиться на половину до приблизно 65 мільйонів людей, що завадить цій цифрі обвалитися 30 мільйонів? Або до 20 мільйонів?

Читайте такожFinancial Times: Десятиліттю підйому глобальної міграції настав кінецьІснують ознаки того, що скорочення населення - це погано для глобальної економіки. Але, на думку автора, найбільшою трагедією буде не здатність повноцінно скористатися здатністю підтримувати людське життя. Не потрібні жодні обов'язкові політики щодо сім'ї. Але потрібні підходи, які зроблять більші сім'ї більш привабливим вибором з економічної й інших точок зору.

Одна з можливостей говорить, що скорочення населення запустить деякі зустрічні процеси. Наприклад, зменшення кількості людей в Японії зробить країну більш порожнім місцем. А отже ціни на землю впадуть. Деякі сім'ї зможуть дозволити собі більше помешкання в центральному Токіо, а отже можуть наважитися завести більше дітей.

Однак, цей механізм, швидше за все, сповільнить скорочення населення, а не зупинить його. Простір для життя - це лише один з багатьох факторів, які визначають розмір сімей. І зі скороченням населення запаси будинків і квартир теж будуть зменшуватися. Тож в довгостроковій перспективі розмір площі на кожну сім'ю не дуже зміниться.

Тенденції народонаселення залежать від того, наскільки постійними будуть причини скорочення народжуваності. В багатьох випадках жінки віддають перевагу побудові кар'єри чи заводять дітей пізно. А це виливається в те, що рівень народжуваності зменшується. Така ж логіка буде працювати й в не такій людній Японії чи Італії.

Іншим фактором зниження народжуваності, особливо в США, стало одиноке батьківство. Якщо потенційна мати постала перед перспективною виховання дитини без постійної присутності батька поруч, вона, швидше за все, вирішить мати менше дітей. Зі скороченням населення взагалі чи стане менше сімей, де є тільки мати чи лише батько? Важко знайти причину для цього.

Читайте такожCNN: Населення Землі почне скорочуватисяНе важливо від того, якою буде причина: чи це нестача доступних для шлюбу чоловіків, чи нестабільні сімейні норми або ж бажання виховувати дитину самостійно, - всі ці фактори не зникнуть в процесі зменшення населення. Більше того, імпульс зменшення чисельності сім'ї може не лише зберегтися, а й посилитися.

Можливості для працевлаштування жінок можуть продовжити покращуватися, що також підвищить витрати на можливість мати велику сім'ю. Більше того, багато країн у світі стають багатшими. На тлі цього процесу релігійність зазвичай скорочується. А релігійність, у свою чергу, часто сприяє збільшенню розмірів сімей.

Якими можуть бути фактори втручання для відновлення народжуваності? Можливо, ніжні й люблячі роботи колись полегшать процес виховання дітей. Або, можливо, з падінням кількості населення з'явиться відчуття моральної паніки. Сім'ї можуть вирішити, що варто заводити більше дітей через відчуття, що саме виживання їхньої країни поставлено на кін. Більш складним і дистопічним сценарієм було б, якби корпорації зайняли спорожнілі частини світу й заплатили за виховання дітей там, відбираючи частину від їхнього доходу в майбутньому.

Читайте такожAssociate Press: В США вперше з часів Другої світової війни скоротилася тривалість життяБез сумніву, існують й інші незвичні й ще більш утопічні сценарії. І не зважаючи на їхню вірогідність, враховувати їх все одно не варто. Вже зараз у багатьох місцях, таких як Сінгапур, уряди запровадили агресивні, але неефективні субсидії для підтримки сімей.

Депопуляція - велика проблема, яку світ загалом і багаті країни зокрема навіть не обговорюють, не кажучи вже про вирішення. У будь-якій окремій країні в конкретний рік скорочення населення може бути не проблемою або й навіть вітатися. Але не варто обманювати себе. Це виллється у вибір зовсім іншого майбутнього для людства.

Глобальна проблема народжуваності: що відомо

CNN застерігало, що населення Землі от-от почне скорочуватися. Кількість людей на планеті досягне пікового значення вже через кілька десятиліть.

При цьому, вчені застерігали, що проблема не лише в тому, що людей на планеті стане менше. Людство також стане значно старшим. За їхніми прогнозами, в 2100 році 2,37 мільярдам людей буде за 65. А молодих буде лише 1,7 мільярда.

У свою чергу, видання The Guardian вказувало на проблему забруднення довкілля, яке теж впливає на кількість новонароджених. Експерти Health Effects Institute порахували, що в 2020 році брудне повітря вбило 500 тисяч немовлят.

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Переклад: Лесь Димань