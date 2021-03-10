Різке скорочення кількості новонароджених за більш ніж 9 місяців від початку пандемії зафіксували, зокрема, у Франції, Італії й Іспанії.

Проблема не лише в тому, що дуже багато людей помирають через пандемію коронавірусу. Кілька країн Європи помітили, що діти теж почали суттєво рідше народжуватися.

Національний інститут статистики Франції був одним з перших, хто опублікував цифри про кількість немовлят, народжених в січні цього року, тобто через 9 місяців після запровадження першого локдауну в країні через COVID-19. Як пише Financial Times, ці оцінки вказали на різке скорочення народжуваності. Цифри говорять, що у Франції народилося 53,9 тисяч дітей. І це на 13% менше, ніж у січні 2020-го.

Читайте такожCNN: Населення Землі почне скорочуватисяФранція традиційно вважається країною з найвищим рівнем народжуваності у Євросоюзі. Нинішнє скорочення показника - найбільше з часів різкого завершення "бебі-буму" в 1970-х. Також у грудні кількість немовлят була на 7% меншою у порівнянні з аналогічним місяцем в 2020-му. Всього у Франції за рік народилося 735 тисяч дітей. І це найменше з часів кінця Другої світової війни.

"Існують фантазії про те, що пари, замкнені вдома, будуть заводити більше дітей. Але це ідилічний погляд на речі. Насправді є ті, кому важко бути разом весь час", - сказала Анн Соляз з Французького національного інституту демографічних досліджень (INED).

Дані також свідчать про різке скорочення кількості немовлят у Іспанії й Італії, які й без того страждають від проблеми старіння населення. Докази вказують на аналогічні тенденції у Великій Британії й США. Financial Times пояснює, що обвал народжуваності в індустріалізованих економіках після пандемій або економічних криз, наприклад, після Великої депресії в 1930-х чи нафтової кризи 1973-го, - це не те, що дивує демографів. Потенційні батьки зазвичай надто стривожені проблемами працевлаштування й власної здатності забезпечити потомство.

"Відмінність тільки в тому, що цього разу падіння народжуваності дуже велике. Вона безпрецедентна, так само, як і криза", - сказав директор INED з питань досліджень Арно Реньє-Лоайє.

Він вказав на "великі страждання" й "клімат страху", які панували впродовж останнього року. Люди переживали не лише за свій стан, а й також через ризик дітей захворіти через коронавірус.

Читайте такожВ Італії народжуваність впала до історичного мінімумуІталія, яка першою в Європі відчула на собі удар COVID-19 в повну силу, зафіксувала обвал народжуваності на 21,6% в грудні, тобто через 9 місяців після першого локдауну в країні. Всього ж в 2020 році Національна агенція статистики Італії (Istat) нарахувала приблизно 400 тисяч новонароджених. І це на 20 тисяч менше, ніж на рік раніше. При цьому, Рим зафіксував 647 тисяч смертей від COVID-19. Різниця між показниками найбільша з часів пандемії іспанського грипу в 1918 році.

Istat пов'язує обвал народжуваності зі різким скоченням кількості весіль в країні, яких поменшало більш ніж на 50% у перші 10 місяців минулого року. Це означає, що пари були менш схильними заводити дітей до шлюбу. Франція теж зафіксувала меншу кількість весіль минулого року. У порівнянні з 2019-м їх було на 34% менше. Причиною могло стати те, що спочатку весілля були заборонені умовами карантину, а пізніше з'явилися обмеження на кількість гостей.

Рекордний обвал народжуваності на тлі пандемії спостерігався також в Іспанії. У річному порівнянні він становив 22%. А в січні в країні народилося на 23% менше дітей, ніж в аналогічному місяці на рік раніше. Якщо "бебі-банкрутство" збережеться на довше, це буде мати серйозні наслідки для суспільств і економік. Явище вплине на все: від імміграції до освіти й пенсій.

Читайте такожКількість населення в світі практично перестане зростати до 2100 року – експертиХоча явище не обов'язково глобальне за характером. Пандемія, наприклад, спричинила бум народжуваності на Філіппінах. Хоча в ООН застерігають, що труднощі з доступом до контрацептивів й медичного догляду призвели до підвищення кількості небажаних вагітностей й дитячих смертей.

Також є ознаки того, що в деяких країнах Північної Європи COVID-19 або ніяк не вплинув на народжуваність, або, навпаки, підвищив її. Швеція зафіксувала скорочення кількості новонароджених на 6,4% в січні. Але Нідерланди і Фінляндія зіштовхнулися з невеликим зростанням народжуваності в січні.

Видання зауважує, що COVID-19 не вдарив по країнах Північної Європи так сильно, як по інших регіонах. Це може пояснити, чому тут кількість новонароджених вище. Питанням лишається те, чи обвали народжуваності будуть тимчасовим явищем, чи вони стануть тенденцією. Реньє-Лоайє зауважує, що зазвичай після закінчення кризи рівень народжуваності теж повертається до рівня, який був до неї, або ж навіть стає вищим. Але демограф з Іспанської національної ради досліджень Тереза Кастро вважає, що до кінця 2021 року обвал народжуваності може стати дуже великим.

"Не думаю, що це тимчасовий феномен. Невизначеність - одна з головних причин, чому люди не заводять дітей. І зараз люди досі мають справу з серйозною невизначеністю в питаннях здоров'я і особливо економіки", - пояснила вона.

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Переклад: Лесь Димань