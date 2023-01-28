Пріоритетом для України є американські F-16, хоча Київ також розглядає французькі Rafale та шведські Gripen.

Україна має намір отримати від партнерів 24 одиниці винищувачів, насамперед американського виробництва.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат виданню El Pais. За його словами, йдеться про два батальйони по 12 літаків у кожному.

Ігнат зазначив, що пріоритетом є отримання американських винищувачів F-16, хоча розглядаються також варіанти французьких Rafale та шведських Gripen.

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Він наголосив, що у короткостроковій перспективі ЗСУ не зможуть розраховувати на ці винищувачі на полі бою з двох причин. Перша з них – це складні політичні переговори щодо поставок, а друга – на навчання пілотів та команд наземного обслуговування потрібно не менше шести місяців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після домовленості між США і Німеччиною про відправку танків, наступним кроком має бути надання Україні винищувачів.

Винищувачі для України

Україна слідом за поставками танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати при підтримці країн Балтії.

При цьому відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16 та обговорить її із союзниками.

Сьогодні стало відомо, що влада Великобританії могла б схвалити передачу Україні винищувачів після виходу російських військ з окупованих територій.

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