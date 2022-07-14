В Міноборони країни переконані, що війна не дійде до угорського кордону, проте влада робить все можливе, щоб підготуватися до неї.

Угорщина підвищила боєготовність своїх Збройних сил. Передбачено військові навчання з використанням зброї та пов'язані з ними пересуваннях військ.

Про це заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровнічкі, повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

"Посилення боєготовності Збройних сил торкнеться і армії, солдати будуть більш інтенсивно відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї і пов'язані з ним командні рухи", - заявив він.

Салай-Бобровнічкі підкреслив, що пріоритетною для уряду та Міноборони залишається безпека угорського народу.

"У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, все агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події", - сказав міністр, пояснюючи, чому він віддав наказ про підвищення боєготовності Збройних сил.

В Міноборони країни переконані, що війна не дійде до угорського кордону, проте влада робить все можливе, щоб підготуватися до неї.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні. Влада країни заявила, що рішення прийнято, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Вас також можуть зацікавити новини: