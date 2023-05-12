Близько 300 російських співробітників будуть звільнені.

Виробник горілки Absolut і віскі Jameson, Ballantine's і Chivas Regal припинив експорт до Росії.

Французький конгломерат Pernod Ricard - один з найбільших виробників міцного алкоголю в світі. Компанія випускає коньяк Martell, віскі Chivas Regal, Jameson і Ballantine's, джин Beefeater, горілку Absolut, текілу Olmeca.

У Pernod Ricard відзначити, що близько 300 російських співробітників будуть звільнені. У той же час в компанії підкреслили, що повернуться на російський ринок, "коли дозволять обставини".

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Торгівля Pernod Ricard в РФ - деталі

Після початку війни поставки були припинені, проте в квітні 2023 року французька компанія їх відновила. Це викликало критику в Швеції - на батьківщині належить pernot Ricard горілки Absolut, - через що вже через тиждень поставки продукції цього шведського бренду були припинені.

У той же час, всі інші марки, що належать французькому концерну, в Росії продовжили продаватися, за що Pernod Ricard критикували проукраїнські активісти. Тепер в компанії вирішили повністю зупинити бізнес в Росії.

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.