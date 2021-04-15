Завершити виведення військового контингенту планується протягом декількох місяців.

Слідом за рішенням США НАТО також почне виведення своїх військових з Афганістану 1 травня.

Читайте такожБайден офіційно повідомив про виведення військ США з АфганістануПро це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, в даний час там знаходяться близько 10 тис. військовослужбовців НАТО. Завершити виведення військового контингенту планується протягом декількох місяців.

«У світлі рішення США про виведення військ міністри закордонних справ і оборони НАТО обговорили сьогодні подальші кроки. І вирішили, що ми почнемо виведення сил місії "Рішуча підтримка" до 1 травня <...> Ми плануємо завершити виведення всіх наших військ протягом декількох місяців», - сказав на прес-конференції в Брюсселі Столтенберг.

Рішення про виведення військ глава НАТО назвав непростим і пов'язаним з ризиком. "Ми зіткнулися з дилемою. Тому що альтернативою впорядкованому виходу є підготовка до безстрокових військових зобов'язань з потенційно великою кількістю військ НАТО",— уточнив він.

Генсек Альянсу також попередив, що під час виведення військових будь-який напад з боку руху «Талібан» отримає силову відповідь, передає kommersant.

"Союзники і партнери по НАТО будуть продовжувати підтримувати афганський народ. Але тепер вже афганському народу належить побудувати міцний мир", - додав він.

Військові Альянсу перебувають в Афганістані з 2001 року.

Виведення військ США з Афганістану

Про рішення почати виводити американські війська з Афганістану напередодні повідомила адміністрація президента США Джо Байдена. До кінця 2020 року в країні залишалося 8,6 тис. військовослужбовців США. При цьому колишня адміністрація Білого дому досягла з владою Афганістану домовленості про виведення американських військових з країни до 1 травня 2021 року. Байден же заявив про намір вивести військовий контингент до 11 вересня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла