Проте в Ізраїлі наголосили, що операція в Рафаху продовжиться.

Президент США Джо Байден вперше пообіцяв не надавати військову допомогу Ізраїлю, якщо війська здійснять масштабне вторгнення в Рафах, що знаходиться на півдні Гази, пише Euractiv.

"Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах ..., я не постачатиму зброю", - заявив Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, американські бомби, які були надані Ізраїлю, призвели до загибелі цивільних жителів Гази під час семимісячного наступу, який спрямований на ліквідацію ХАМАС.

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У виданні наголосили, що такі слова Байдена є "найгострішими" на сьогодні, через що вони посилюють тиск на Ізраїль, аби країна утрималася від повномасштабного наступу на Рафах. У цьому місті сотні тисяч палестинців шукають прихистку, тікаючи від бойових дій на півночі Гази.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операцію в Рафаху буде продовжено. У країні повідомили, що планують завдати удару по Рафаху, аби знищити тисячі бойовиків ХАМАС, які, за словами Нетаньягу, перебувають там.

Відомо, що Ізраїль продовжив свої танкові та повітряні удари по південній частині Гази після того, як військам вдалося увійти туди через прикордонний перехід Рафах з Єгиптом, тим самим відрізавши життєво важливий шлях для надання допомоги.

"Байден перебуває під тиском своїх колег-демократів і зростаючих протестів у кампусах, щоб утримати Ізраїль від вторгнення в Рафах. Його підтримка Ізраїлю стала політичною відповідальністю, оскільки президент балотується на переобрання", - йдеться у публікації Euractiv.

Зазначається, що наразі США є найбільшим постачальником зброї до Ізраїлю. Військова допомога була прискорена після атак ХАМАС 7 жовтня, які спровокували наступ Ізраїлю в Газі. Байден зауважив, що постачання американської зброї для оборони Ізраїлю, до прикладу, для протиракетної системи "Залізний купол", буде продовжено.

Водночас американські офіційні особи зауважили, що Вашингтон призупинив постачання партії бомб до Ізраїлю через ризик для мирних жителів в Газі. На це рішення відреагував посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан та заявив, що воно є "дуже розчаровуючим". Проте він додав, що не вірить у те, що США припинять постачати зброю до Ізраїлю.

Бойові дії в Газі: останні новини

Як писав УНІАН, ізраїльська армія взяла під контроль прикордонний перехід Рафах у секторі Гази. До операції було залучено бронетанкові підрозділи. Також під контролем Ізраїлю опинилася центральна дорога, яка з'єднує північну та південну частини сектора Газа.

Також повідомлялось, що США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва Ізраїлю. За словами ізраїльських офіційних осіб, постачання боєприпасів було зупинено минулого тижня. Водночас Білий дім відмовився від будь-яких коментарів.

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