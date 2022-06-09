Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський зазначив, що з Угорщиною "дуже серйозна проблема", яку не можна недооцінювати.

Хоча Угорщина відкрито виступає проти санкцій щодо Росії, теж саме, але "більш тонко" роблять також основні економіки Європи.

Про це заявив голова правлячої в Польщі партії "Право і справедливість", віце-прем'єр Ярослав Качинський, передає Liga.net.

Він зазначив, що з Угорщиною "дуже серйозна проблема", яку не можна недооцінювати.

"А коли мова йде про більш тонку гру, але схожого змісту, - це в першу чергу Франція, Німеччина, а іноді також і Нідерланди", - сказав Качинський.

Він також вважає, що велика війна Росії проти України, "швидше за все, затягнеться надовго, і росіяни постараються досягти хоча б часткового успіху".

Нагадаємо, раніше видання Politico писало, що деякі західні лідери хоч і підтримують Україну, проте стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією, побоюючись, що Росія зазнає "приниження" і це може створити низку нових проблем. Тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" в цій війні, "навіть якщо це буде коштувати Україні певної території".

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою заявляв, що не слід "принижувати" Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість "знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби".

Вас також можуть зацікавити новини: