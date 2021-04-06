За словами прес-секретаря президента РФ, «говорити про те, які дії будуть зроблені в тому чи іншому разі, недоречно».

У Кремлі заявили, що безпека «росіян» на сході України є пріоритетом для президента Росії Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, які дії зробить РФ для захисту «своїх громадян» на сході України, Пєсков сказав: «Я не буду зараз відповідати на це запитання. Однозначно безпека російських громадян, їх долі є безумовним пріоритетом російської держави і президента Путіна особисто».

При цьому він заявив, що говорити про те, які дії будуть зроблені в тому чи іншому разі, недоречно.

Він зазначив, що ситуація дуже напружена і будь-які висловлювання, «які потім можуть використовуватися для створення неправильної картини, вони можуть лише сприяти збільшенню цієї напруженості, я не хотів би цього робити».

У той же час прес-секретар президента РФ заявив: «Поки що ми не бачимо наміри української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерної загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи збройних сил, які безпосередньо стоять поруч з лінією розмежування, які власне найчастіше і є причиною ось цих провокацій».

При цьому Пєсков зазначив журналістам: «Всі ви знаєте, що президент Путін провів телефонну розмову з пані Меркель і паном Макроном, він дуже детально окреслив наше занепокоєння і пояснив, чому ситуація тривожна. До інших столиць також доводилося наше занепокоєння, і ситуація, дійсно, залишає бажати кращого».

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Росія стягує війська до українського кордону: що відомо

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тисячі військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключили спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів і завершує підготовку комплексу заходів, мета якого - спонукання України на військову відповідь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію щодо запровадження ефективнішого режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Роман Цимбалюк