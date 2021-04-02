В Альянсі занепокоєні порушеннями Росією режиму припинення вогню на Донбасі.

Посли країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) зустрілися для обговорення останнього загострення насильства на сході України і висловили стурбованість через російське воєнне нарощування сил біля кордону з Україною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на посадовця Альянсу.

Як сказав представник НАТО, Москва підриває мирні зусилля на сході України.

"Дестабілізаційні дії Росії підривають зусилля з деескалації напруження", - наголосив він.

"Союзники поділилися своєю занепокоєністю через останню широкомасштабну воєнну діяльність в Україні і біля неї. Країни-члени також стурбовані порушеннями Росією режиму припинення вогню, запровадженого у липні 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав посадовець Альянсу.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко