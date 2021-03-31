Американські військові підвищили статус напруги на Донбасі й вважають спалах кризи "потенційно неминучим".

Війна на сході України, як тліє вже багато місяців, привертає мало уваги міжнародної спільноти. Але впродовж останніх тижнів відбулася гостра ескалація, про що свідчать заяви українського і російського урядів.

Про це пише New York Times, нагадуючи про найбільш смертоносну сутичку цього року. Під час неї загинули 4 українських солдатів, а ще один був тяжко поранений. Втрати у ЗСУ на тлі накопичення російських сил біля кордону привернули увагу високопоставлених американських чиновників у Європі й Вашингтоні.

"Минулого тижня Командування армії США в Європі підвищило свій рівень спостереження з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи", реагуючи на розгортання додаткових військ Росії. Це найвищий рівень", - пише видання.

Читайте такожAtlantic Council: Переговори про Донбас без України - це крах "Нормандського формату"Нові артилерійські й кулеметні обстріли в Донецькій області були незвичними, тому що тривали майже цілий день. Зазвичай сутички вздовж Контактної лінії значно коротші. Але це не єдина ознака зростання напруги в регіоні, де українська армія протистоїть російським силам з 2014 року. Впродовж останніх тижнів європейські спостерігачі зафіксували появу нового російського озброєння на окупованих територіях. Артилерійські обстріли почастішали. А російська сторона почала погрожувати зривом переговорів, які затягнулися на роки.

Дії Росії розділили чиновників у Вашингтоні. Одні вважають, що Москва, швидше за все, лише брязкає зброєю і не збирається відновлювати наступ. Інші ж більше стривожені. Вони кажуть, що наміри Путіна не зрозумілі. А його операція, покликана випробувати нового президента США, може перерости в щось більш зловісне.

Цього тижня генерал Тод Волтерс, який очолює Командування армії США в Європі, підвищив рівень спостереження американських військ вже вдруге за кілька днів. Оскільки російські війська не залишили територію поблизу кордону України. Американські стратеги розраховували, що вони залишать район після завершення військових навчань 23 березня. За підрахунком військових США, Росія перекинула до українського кордону приблизно 4 тисячі солдатів.

Читайте такожСнайпери стріляли в спину: озвучено деталі загибелі чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіПісля вторгнення в Крим у 2014 році бої на Донбасі час від часу посилювалися. Путін не боявся використовувати військові навчання біля кордонів України чи розгортання військ в цій місцевості, щоб послати сигнал Києву і Заходу, - кажуть американські чиновники. Новий спалах насильства на Донбасі й збільшення кількості військ може бути спробою Москви оцінити прихильність адміністрації Джо Байдена до України.

"Це може бути позування. Але Кремль випробовує нову адміністрацію", - сказав відставний генерал і колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

На його думку, у Росії "нульовий інтерес" до реального миру в Україні. Вона хоче, щоб сусідня країна була настільки дестабілізована, наскільки це можливо. У січні під час телефонної розмови з Путіним президент Байден наголосив на важливості суверенітету України. Але з того часу американський президент не зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Тож серед колишніх чиновників у США виникли запитання щодо того, як серйозно нова адміністрація ставиться до вирішення війни на Донбасі.

Однак, на тлі загострення напруги адміністрація Байдена почала відповідати. Радник з національної безпеки Джейк Салліван в понеділок провів розмову з головою Адміністрації президента України Андрієм Єрмаком.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми, в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки».

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань