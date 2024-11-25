У країні вважають, що такі місця мають бути легкодоступними для людей.

Через погіршення ситуації з міжнародною безпекою, у Німеччині хочуть створити більше укриттів. За словами речника Федерального міністерства внутрішніх справ країни, "наразі є намір розробити ключові моменти для концепції притулку", пише Spiegel.

Він наголосив, що в країні очікують на "широку координацію", тому цей процес може зайняти деякий час.

Речник додав, що таким чином влада зможе фіксувати, які об'єкти є придатними для створення укриттів. Як приклад, він згадав про підземні автостоянки, станції метро та підвали. Тому за відповідними стандартами мають бути обладнані як громадські будівлі, так і приватні приміщення.

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"Йдеться про те, що ці місця мають бути швидко доступні для людей", - сказав речник.

Крім того, громадяни Німеччини повинні мати змогу знайти найкоротший шлях до укриття за допомогою мобільного телефону.

Представник міністерства додав, що нині в Німеччині є лише 579 бункерних приміщень, проте раніше їх було 2 тисячі. Наразі в них можуть сховатися тільки 480 тисяч людей.

Німеччина та Україна - останні новини

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в нашої держави є всі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, проте на це доведеться чекати досить довго. Зокрема все залежить від виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого.

Водночас видання Spiegel повідомляло, що розпад коаліції в Німеччині поставив під загрозу постачання безпілотників в Україну. Йдеться про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum, які запросила Україна, ціна яких сягає 153 мільйони євро.

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