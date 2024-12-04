Повстанці підійшли до важливого міста Хама, яке всю війну залишалося під контролем уряду.

Сирійські повстанці продовжують активні наступальні бої проти урядових сил і беруть нові трофеї. Здобиччю ісламістів стали вже 6 танків Т-90А російського виробництва. Про це пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Це, звісно, не так епічно, як цілесенька РЛС 48Я6-К1 "Подлет-К1", але теж дуже якісний підгін", - коментує він успіхи повстанців.

За підрахунками Коваленка, за неповний тиждень від початку наступу противники сирійського уряду взяли сотні військових трофеїв. Серед них зокрема зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10" і "Бук-М1", а також РСЗВ БМ-21 "Град" і танки різних поколінь - від уже згаданих Т-90А до старіших Т-72М1, Т-62 і навіть Т-55.

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"Такий провал асадитів увійде в історію сучасних воєн і конфліктів, як найганебніший. З урахуванням отриманого арсеналу і потенціалу, що з'явився у повстанців, я думаю, що навіть якщо вони і мали якісь реалістичні межі прориву, то зараз вони явно будуть перекреслені і відсунуті ще південніше", - вважає Коваленко.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, сирійські повстанці їхнього руху "Хайят Тахрір аш-Шам" наблизилися до Хами, важливого міста на трасі Дамаск-Алеппо. Повстанці контролюють села на північ від міста. У район прибуває підкріплення. Хама була взята під контроль уряду на самому початку громадянської війни і всі 13 років залишалася важливим оплотом асадитів.

За даними ГУР України, Росія терміново відправляє в Сирію найманців зі своїх приватних військових кампаній, зокрема з "Африканського корпусу". Готовність відправити своїх бойовиків на виручку Асаду висловив також Іран.

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