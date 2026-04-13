'Він не в собі': ексголова ЦРУ розкрив, як законно 'вишвирнути' Трампа з посади

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан закликав негайно відсторонити Дональда Трампа від влади через його непридатність до посади, повідомляє The Guardian.

Ексголова ЦРУ в інтерв'ю MS Now наголосив, що агресивна риторика президента, зокрема слова про знищення іранської цивілізації, становлять реальну загрозу для світу.

На його думку, Трамп є надто великим тягарем для країни, щоб і надалі залишатися головнокомандувачем і контролювати ядерний арсенал.

Відео дня

"Ця людина явно не в собі", – наголосив колишній директор.

Відомо, що 7 квітня Трамп заявив: "вся цивілізація Ірану загине сьогодні вночі".

Тож Бреннан в інтерв'ю назвав подібні висловлювання прямим підґрунтям для застосування 25-ї поправки до Конституції США. Ця норма, ухвалена 1967 року, дає право віцепрезиденту та більшості Кабінету міністрів усунути голову держави, якщо він "не здатний виконувати свої повноваження та обов’язки".

За останніми підрахунками NBC News, вже понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.

Варто зауважити, що сам колишній директор розвідки зараз перебуває під тиском Білого дому. Міністерство юстиції США розпочало проти нього кримінальне розслідування, яке багато хто вважає особистою помстою Трампа своїм політичним опонентам.

Різка заява Трампа

Раніше УНІАН писав, що президент США наїхав на Папу Римського через його погляди щодо війни в Ірані. Він висловив переконання, що понтифіка обрали лише через американське походження – як інструмент для переговорів із Вашингтоном

"Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. І я не хочу Папу, який критикує президента Сполучених Штатів, бо я роблю саме те, для чого мене обрали", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

