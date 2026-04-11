Венс вирушив на переговори з Іраном, але шанси на успіх вкрай низькі, – Axios

Іран погрожує бойкотувати переговори, якщо не будуть виконані дві умови – припинення вогню в Лівані та розблокування іранських активів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю вирушив до Пакистану на переговори з Іраном щодо врегулювання ядерного спору та припинення війни.

Як пише Axios, хоча сама зустріч є історичною – це наймасштабніша взаємодія на високому рівні між американськими та іранськими офіційними особами з 1979 року – шанси на успіх здаються низькими, оскільки погляди обох сторін кардинально розходяться.

"Ми досі не дійшли згоди щодо того, про що ми ведемо переговори", – сказав інший американський чиновник.

Відео дня

Напередодні переговорів країни звинувачували одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Іранці погрожували взагалі не приїжджати, хоча пізніше державні ЗМІ повідомили, що вони приземлилися в Ісламабаді. Також поки Венс перебував у літаку, Трамп зробив завуальовану погрозу вбити іранських лідерів, якщо вони не підуть назустріч.

Напередодні переговорів

Переговори розпочнуться в суботу в столиці Пакистану Ісламабаді, сторони вестимуть переговори безпосередньо, а пакистанські офіційні особи виступлять у ролі посередників.

Венса на переговорах супроводжуватимуть посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. До складу його делегації також входять представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства оборони.

"Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. Думаю, вони будуть позитивними", – сказав Венс перед від'їздом з авіабази Ендрюс. Він зазначив, що Трамп дав переговорній команді "досить чіткі вказівки".

Водночас Іран погрожує бойкотувати переговори, якщо його умови не будуть виконані.

"Два заходи, взаємно узгоджені сторонами, ще не реалізовані: припинення вогню в Лівані та розблокування іранських активів до початку переговорів. Ці два питання мають бути виконані до початку переговорів", – написав спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф на X.

У відповідь на це Трамп опублікував свій власний пост, у якому заявив, що в Ірану "немає жодних козирів".

Трамп готовий відновити війну

Хоча відправка Венса є сигналом серйозності намірів США, деякі чиновники стурбовані тим, що відправка такої високопоставленої особи може бути передчасною, оскільки для переговорів ще проведено дуже невелику підготовчу роботу.

"Теоретично Трамп хоче угоди, але він також готується відновити війну. Поведінка іранців його розлютила. Вони ніби ставлять його в незручне становище", – сказало джерело в США.

Досягнення угоди займе тижні, якщо не місяці, і, ймовірно, вимагатиме продовження двотижневого припинення вогню. Однак цього не відбудеться, якщо Венс не повернеться з якимось конкретним результатом, сказав один із співрозмовників видання.

Війна в Ірані

Раніше Трамп заявив, що американські військові кораблі перезаряджаються "найкращими боєприпасами" для відновлення кампанії ударів по Ірану на випадок, якщо мирні переговори за посередництва Пакистану проваляться.

Він також заявив, що в разі провалу переговорів американці спробують розблокувати Ормузьку протоку силою.

