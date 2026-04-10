'Завантажуємо найкращу зброю': США готуються до другого раунду в Ірані, - Трамп

Друга фаза війни почнеться, якщо мирні переговори пройдуть невдало.

Американські військові кораблі перезаряджуються "найкращими боєприпасами" для відновлення кампанії ударів по Ірану на випадок, якщо мирні переговори за посередництва Пакистану проваляться. Про це президент США Дональд Трамп заявив в коментарі New York Post.

Видання зазначає, що незабаром в Пакистані мають відбутися американо-іранські переговори, де США представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

На запитання журналістів, чи очікує він успіху від цих переговорів, Трамп відповів, що ми дізнаємося про це "приблизно через 24 години".

Разом з тим президент США заявив, що у випадку провалу переговорів, американці спробують розблокувати Ормузьку протоку силою.

"У нас відбувається перезавантаження. Ми завантажуємо на кораблі найкращі боєприпаси, найкращу зброю з усіх коли-небудь створених – навіть кращу, ніж використовували до того. І якщо в нас не буде угоди, ми її використаємо, і ми використаємо її дуже ефективно", – сказав він.

Як писав УНІАН, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що Європа не зобов’язана втручатися у близькосхідний конфлікт і дбати про безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Вона підкреслила, що міжнародна безпекова співпраця має бути взаємною, а не односторонньою. Каллас зазначила, що країни Перської затоки не проявили достатньої підтримки Європі у питанні війни Росії проти України.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив роздратування тим, що добробут британців постійно підривають такі персонажі, як Дональд Трамп та Володимир Путін, чиї витівки призводять до глобальної економічної нестабільності.

Вас також можуть зацікавити новини: