Азербайджан наразі не повідомляв даних про втрати в лавах своїх збройних сил.

У Вірменії підтвердила загибель понад 2,3 тисячі солдатів під час війни в Нагірному Карабасі.

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За даними МОЗ Вірменії, на даний момент експертизу пройшли тіла 2 317 загиблих військовослужбовців, серед яких є непізнані трупи, повідомляє Deutsche Welle.

Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки повідомила про 1 383 загиблих.

Азербайджан, посилаючись на цензуру воєнного часу, наразі не повідомляв даних про втрати у своїх лавах.

Тим часом Міністерство оборони в Баку повідомило, що Азербайджан передав Вірменії кілька тіл убитих солдатів. У відомстві уточнили, що мова йде про військовослужбовців, які загинули в боях за знову відвойоване Азербайджаном місто Шуша.

Що цьому передувало

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій, коли армія Азербайджану почала операцію з відновлення контролю над цим регіоном.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з досягнутою домовленістю, підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі й вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, будуть розгорнуті російські миротворці, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.

Довідка УНІАН

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб.

Відтоді Азербайджан не контролював не лише власне Нагірний Карабах, а й ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали "поясом безпеки".

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Автор: Вікторія Токарєва