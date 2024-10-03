Метою удару був вантаж іранської зброї, призначеної для Хезболли.

Ізраїль, імовірно, завдав удару по російській авіабазі "Хмеймім" у Сирії, де перебував вантаж іранської зброї, призначеної для ліванського угруповання "Хезболла". Про це пише німецьке видання Bild.

Так, у мережі з'явилися фотографії та відео, на яких видно потужні вибухи в районі бази Хмеймім. Незабаром після цього представники "Хезболли" і сирійські журналісти повідомили про ізраїльський удар по російській базі.

"Ізраїльська атака була спрямована на склад всередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу через годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air", - написав журналіст опозиційної сирійської телекомпанії Syria TV Абдулла аль-Муса.

Відео дня

Турецький журналіст, який говорив із Bild на умовах анонімності, підтвердив цю версію. За даними його джерел, причиною ізраїльського удару став вантаж, який прибув з Ірану "під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців".

Як зазначає Bild, Ізраїль уже багато років практикує авіаудари по території Сирії в спробах зірвати постачання іранської зброї "Хезболлі". Однак досі ізраїльтяни утримувалися від ударів по російській військовій базі.

Утім, за іншими даними, іранська зброя зберігалася за 700 метрів від російської бази, і ВПС Ізраїлю били саме туди, а не по російській базі. При цьому повідомляється, що росіяни намагалася збити ізраїльські ракети, але не змогли.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, вранці 3 жовтня Ізраїль завдав удару по центру Бейрута. Влада Лівану повідомляє про загибель щонайменше шести осіб. Крім того, три ракети влучили в передмістя Дахія, де минулого тижня було ліквідовано ватажка "Хезболли" Хасана Насраллу.

Також ми розповідали, що людство на порозі Третьої світової, зупинити яку може Ізраїль. Таку думку висловлює британський оглядач Аллістер Хіт.

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