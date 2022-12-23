У Кремлі назвали "демілітаризацію", як одну з цілей війни в Україні.

У Російській Федерації відзвітували про успіхи "демілітаризації" України. Влада РФ заявили, що "істотно просунулися" в цьому питанні.

Журналісти запитали прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, чи можна вважати виконаною одну з оголошених цілей так званої "спецоперації" - демілітаризацію України.

"Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації", - цитує російське пропагандистське агентство "РИА Новости" спікера Путина.

Відео дня

Також він заявив, що в України скоро повністю закінчаться озброєння та боєприпаси, тому Київ буде повністю залежати від західних "подачок".

Війна в Україні - заяви Росії

Російські пропагандисти неодноразово заявляли, що російські окупанти воюють в Україні не з ЗСУ, а з військами НАТО. При цьому для підкріплення своєї теорії росіяни використовують військову допомогу ураїнських союзників в Європі і США.

Крім того, на самому початку вторгнення Росії в Кремлі пояснювали війну проти України бажанням провести "демілітаризацію" і "денацифікацію". Саме під цим приводом російські військові знищують українські міста, об'єкти інфраструктури, а також убівют мирних українців.

16 грудня хампредседателя Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні військові цілі" у війні проти України. Поплічник Путіна впевнений, що цілями можуть бути і об'єкти цивільної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: